Windows Update installa i vecchi driver per GPU AMD

Windows Update è il servizio del sistema operativo che permette di scaricare gli aggiornamenti (patch di sicurezza e nuove funzionalità). Serve anche per installare i driver dei componenti hardware, ma alcuni utenti hanno scoperto che sono stati installati i vecchi driver delle schede video AMD Radeon, incompatibili con il software Adrenalin Edition. Il produttore californiana ha fornito alcune soluzioni.

Non scaricare i driver con Windows Update

In base alle segnalazioni su Reddit, forum e social media, molti utenti hanno scoperto che Windows Update installata vecchi driver per le GPU Radeon. Solitamente ciò avviene solo se i driver già presenti sul computer hanno una data/versione precedente. Per un ignoto motivo il controllo non ha funzionato.

Quando viene avviato AMD Software: Adrenalin Edition, sullo schermo appare questo messaggio di errore:

In pratica il software non è compatibile con la versione dei driver installati da Windows Update. AMD ha confermato che il problema è dovuto alla presenza di un driver UWP (Universale Windows Platform) fornito a Microsoft dal produttore del dispositivo (OEM). L’azienda californiana elenca due possibili soluzioni.

Gli utenti che preferiscono usare i driver UWP devono disinstallare il software Adrenalin Edition da Impostazioni > App > App installate . I futuri aggiornamenti verranno quindi scaricati da Windows Update.

Gli utenti che preferiscono invece il software AMD devono bloccare il download dei driver da Windows Update. È sufficiente cercare l’opzione “Cambia impostazioni di installazione dispositivo” e scegliere No.

Ci sono altri due metodi per bloccare il download automatico dei driver da Windows Update. Uno richiede l’attivazione di un criterio di gruppo locale, mentre l’altro la modifica di una chiave nel registro di sistema.