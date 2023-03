Microsoft aggiorna il Windows Subsytem for Android

Microsoft ha rilasciato ieri sera una nuova build di Windows 11 22H2 per il canale Beta del programma Insider. L’azienda di Redmond ha comunicato su Twitter che non ci saranno nuove build per i canali Dev e Canary, ma gli iscritti a questi canali possono installare la nuova versione 2302.4000 del Windows Subsystem for Android (WSA). Intanto sono in aumento le segnalazioni di bug introdotti con l’aggiornamento KB5023706 del 14 marzo.

WSA: novità della versione 2302.4000

Come è noto, il Windows Subsystem for Android permette di eseguire le app Android (distribuite dallo store di Amazon) sui dispositivi con Windows 11 tramite virtualizzazione. Una delle novità più recenti è il supporto per Android 13. La versione 2302.4000 installa gli ultimi aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Google.

Microsoft ha inoltre migliorato l’opzione di selezione della scheda video nelle impostazioni e le prestazioni grafiche. Risolti anche i bug relativi al docking/undocking con monitor esterni e alle app con buffer audio. In base alla roadmap attuale è previsto l’arrivo di quattro funzionalità: trasferimento file, scorciatoie, picture-in-picture e accesso predefinito alla rete locale.

L’aggiornamento cumulativo KB5023706 (Moment 2) include molte novità, ma ha introdotto anche diversi bug. Il problema più grave è quello che causa un rallentamento degli SSD. Alcuni utenti hanno invece segnalato l’impossibilità di completare l’installazione con la comparsa di vari codici di errore (0x80070103, 0x8000ffff, 0x80073701, 0x8007007e e 0x800f081f).

Non poteva ovviamente mancare il classico BSoD (Blue Screen of Death). Infine è necessario installare le ultime versioni dei tool che modificano l’interfaccia, il menu Start e la barra delle applicazioni (Start11, StartAllBack e ExplorerPatcher), in quanto le precedenti non funzionano più.