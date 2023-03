Windows 11 Moment 2: Microsoft conferma il primo bug

Da ieri sera è disponibile l’aggiornamento Moment 2 (KB5022913) che introduce numerose funzionalità, tra cui l’integrazione di Bing Chat nella barra di ricerca di Windows 11. A distanza di poche ore dalla distribuzione, Microsoft ha confermato la presenza di un bug piuttosto fastidioso. Diverse app di personalizzazione dell’interfaccia non funzionano più. Un secondo bug (non confermato) è stato scoperto dallo sviluppatore Rafael Rivera in Notepad (Blocco note).

Microsoft ha deciso di cambiare profondamente l’interfaccia del sistema operativo. Le principali differenze riguardano la barra delle applicazioni e il menu Start. Gli utenti possono utilizzare vari tool di terze parti per personalizzare l’interfaccia di Windows 11 e ripristinare l’aspetto di Windows 10 o Windows 7. Tra i più noti ci sono ExplorerPatcher, Start11 e StartAllBack (il primo è gratuito, gli altri due sono a pagamento).

Microsoft ha comunicato che, in seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5022913, le app ExplorerPatcher e StartAllBack non si avviano più. Gli utenti noteranno vari errori con explorer.exe che potrebbero ripetersi in loop. Ci sono anche problemi con Start11, come ha confermato Stardock su Twitter.

L’azienda di Redmond suggerisce di eliminare le app prima di installare l’aggiornamento e contattare lo sviluppatore. Chi usa StartAllBack dovrebbe invece scaricare la versione 3.5.6 che sembra immune al bug. Ulteriori informazioni verranno fornite nei prossimi giorni. Gli utenti che sfruttano queste app per modificare l’interfaccia di Windows 11 dovrebbero evitare l’update (opzionale).

Un secondo bug, non riportato da Microsoft, riguarda il nuovo Notepad con le schede. Se viene usata la scorciatoia ALT + F, X per chiudere la finestra in primo piano, il sistema operativo tenta di chiudere tutte le finestre aperte.

Notepad shipped to production w/ a bug where closing one instance with ALT+F, X results in all instances trying to close. Super disruptive to my workflow.

Upvote to get it on the team's radar:https://t.co/MZ1SCcbMK8 pic.twitter.com/uHQ62nM72X

— Rafael Rivera (@WithinRafael) February 28, 2023