Windows 11: tutte le novità della build 22624.1465

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22624.1465 (KB5023775) di Windows 11 22H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Molte novità di questa versione preliminare del sistema operativo erano già state svelate nelle build per il canale Dev, tra cui i sottotitoli live in più lingue. L’azienda di Redmond ha rilasciato anche la build 22000.1757 di Windows 11 nel canale Release Preview che corregge diversi bug.

Novità della build 22624.1465

Come in passato anche stavolta le build sono “sdoppiate”. La build 22624.1465 è quella con funzionalità attive, mentre la build 22621.1465 è quella con funzionalità non attive. Questa differenziazione serve a Microsoft a scopo di test. È comunque possibile passare dalla build 22621.1465 alla build 22624.1465 tramite Windows Update.

La novità più importante riguarda i sottotitoli in tempo reale per i video introdotti con Windows 11 22H2 (solo in inglese). Ora sono disponibili anche in italiano, cinese (semplificato e tradizionale), francese, tedesco, giapponese, portoghese (Brasile), spagnolo e altri dialetti inglesi.

Per attivarli è possibile usare la scorciatoia WIN + Ctrl + L oppure l’opzione presente nelle impostazioni rapide. Solo la prima volta verrà scaricato il pacchetto della lingua per il riconoscimento della voce sul dispositivo. Microsoft ha inoltre aggiornato le impostazioni relative alla tastiera touch. Attraverso un menu a discesa è possibile scegliere di non visualizzare mai la tastiera, di visualizzarla sempre o solo quando non è collegata una tastiera fisica.

Se l’utente accede ad Internet con una VPN, Windows mostrerà un piccolo scudo sull’icona della connessione nel system tray (in basso a destra). È stata infine aggiornata la pagina di aiuto con l’elenco dei comandi supportati dalla funzionalità Accesso vocale.