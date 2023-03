Windows 11: novità delle build 25314 e 23403

Microsoft ha annunciato la prima versione preliminare di Windows 11 per gli iscritti al nuovo canale Canary del programma Insider. La build 25314 introduce due novità per Esplora file che riguardano l’accessibilità e la produttività aziendale. Le stesse funzionalità sono presenti anche nella build 23403 disponibile per gli iscritti al canale Dev, insieme ad altri miglioramenti.

Novità delle build 25314 e 23403

Il canale Canary include principalmente modifiche di basso livello (kernel e API) che rendono più instabile il sistema operativo. Microsoft non rilascerà la documentazione completa (ad esempio non sono indicati i bug) e pubblicherà un post sul blog ufficiale solo se ci sono nuove funzionalità, come nel caso della build 25314.

La prima novità riguarda l’accessibilità. Microsoft ha aggiunto le “access key” nel menu contestuale di Esplora file. Premendo il tasto Menu della tastiera (quello tra i tasti Windows e Ctrl di destra) vengono mostrate le lettere accanto alle vari voci del menu.

La seconda novità è denominata File Recommendations. Gli utenti aziendali che effettuano l’accesso a Windows 11 con un account Azure Active Directory vedranno nella sezione dedicata di Esplora file i file cloud associati all’account (dell’utente stesso o condivisi da altri utenti).

Con Windows 11 22H2 è stata introdotta la protezione LSA (Local Security Authority) che impedisce il furto delle credenziali tramite il dumping della memoria. La protezione veniva attivata solo con l’installazione pulita del sistema operativo. La build 25314 permette di usare la funzionalità anche dopo un upgrade sui dispositivi compatibili.

Oltre alle suddette novità, la build 23403 per il canale Dev include miglioramenti per accesso vocale (nuova pagina di aiuto e nuovi comandi per selezione e modifica del testo) e nuove impostazioni per la tastiera touch. È stato inoltre aggiunto un pulsante per copiare il codice dell’autenticazione in due fattori dalle notifiche. Gli utenti vedranno infine un piccolo scudo sull’icona della connessione di rete che indica l’uso della VPN.