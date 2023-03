Windows 11: tante novità nelle nuove build

Microsoft ha rilasciato due nuove build preliminari di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider. La più “corposa” in termini di novità è la build 25309 disponibile nel canale Dev. L’azienda di Redmond ha aggiornato il mixer del volume, le impostazioni della tastiera touch e la gestione dei colori. I miglioramenti relativi all’accesso vocale sono inclusi anche nella build 22624.1391 disponibile nel canale Beta.

Novità delle build 25309 e 22624.1391

La prima novità riguarda il mixer del volume nelle impostazioni rapide (in bassa a destra nella barra delle applicazioni). La build 25309 consente di scegliere un diverso livello del volume per ogni app. È stato anche aggiunto un controllo per cambiare i dispositivi audio al volo. Infine, l’accesso diretto al mixer è possibile con la scorciatoia WIN + CTRL + V.

Nelle impostazioni relative alla tastiera touch sono state aggiunte tre opzioni che permettono di scegliere quando mostrare la tastiera (mai, sempre o solo se il dispositivo è usato come tablet). Gli insider possono inoltre attivare la funzionalità ACM (Auto Color Management) per la gestione dei colori degli schermi SDR, ma serve almeno una CPU AMD Radeon RX 400, NVIDIA GeForce GTX 10xx o integrata nei processori AMD Ryzen e Intel di 12esima generazione.

Microsoft ha infine aggiornato la pagina dei comandi per l’accesso vocale, aggiunto nuovi comandi per la selezione e modifica del testo, esteso il supporto alla lingua inglese parlata in Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada e India. Come detto, queste novità sono incluse anche nella build 22624.1391 del canale Beta.

La build 25309 introduce diversi cambiamenti per funzionalità già annunciate. Gli insider vedranno vari suggerimenti nel menu Start (ad esempio quello di conservare foto, documenti e file su OneDrive) e durante la procedura di configurazione iniziale di Windows 11 (ad esempio, l’attivazione di Windows Hello).

Se viene scelto il tema scuro per Windows 11 e il tema chiaro per le app, il box di ricerca nella barra delle applicazioni sarà più chiaro. È stata infine aggiunta l’icona della pizza nella barra dei comandi di Esplora file per indicare che viene usato WinUI 3, invece di WinUI 2.

