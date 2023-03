Windows 11: nuove funzionalità nel canale Canary

Importanti novità per il programma Insider introdotto da Microsoft circa 9 anni fa per consentire agli utenti di testare in anteprima le funzionalità del sistema operativo. L’azienda di Redmond ha comunicato l’aggiornamento del canale Dev, ma soprattutto l’arrivo del nuovo canale Canary, in cui ci saranno le primissime modifiche di Windows 11. Secondo The Verge, il nuovo canale rappresenta un indizio per Windows 12.

Quattro canali per il programma Insider

Il nuovo canale Canary include i cambiamenti della piattaforma che richiedono più tempo prima di essere rilasciate agli utenti finali, tra cui modifiche al kernel di Windows e alle API (alcune potrebbero non essere mai rilasciate). Gli Insider troveranno quindi le novità nel loro stadio preliminare di sviluppo e pertanto le build saranno molto instabili e con minima o nessuna documentazione.

Il numero delle build sarà indicato con 25xxx. Alcuni iscritti al canale Dev verranno automaticamente spostati nel canale Canary, se ricevono una notifica nel sistema operativo o via email. È possibile ritornare nel canale Dev e installare le build indicate con 23xxx, ma è necessario un’installazione pulita di Windows 11. Lo stesso vale per il passaggio dal canale Dev al canale Beta con build 22xxx.

Il quarto canale, ovvero Release Preview, è quello con le build più stabili e quindi con le funzionalità che saranno presto disponibili per tutti. Nel canale Dev aggiornato ci saranno le nuove funzionalità in anteprima e build più stabili rispetto a quelle del canale Canary.

Microsoft aveva detto che Windows 10 sarebbe stata “l’ultima versione di Windows“. Con il lancio di Windows 11 è stato ripristinato il ciclo di rilascio triennale, quindi nel 2024 dovrebbe arrivare Windows 12. I primi indizi sono stati svelati da Intel. È probabile che le modifiche alla piattaforma verranno incluse nelle build del canale Canary.