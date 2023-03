Patch Tuesday: KB5023706 (Moment 2) per Windows 11

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento cumulativo KB5023706 per Windows 11 22H2, noto anche come Moment 2. Il pacchetto contiene quindi tutte le novità introdotte con l’aggiornamento preliminare KB5022913 del 28 febbraio, tra cui l’integrazione di Bing Chat nella barra delle applicazioni del sistema operativo (in realtà è solo un collegamento alla pagina web).

KB5023706 (Moment 2) per Windows 11 22H2

L’aggiornamento cumulativo KB5023706 per Windows 11 22H2 è obbligatorio, quindi verrà scaricato e installato automaticamente quando l’utente clicca sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” nella pagina di Windows Update. In seguito alla sua installazione, il numero di build diventa 22621.1413. Come detto, l’update include tutte le novità di Moment 2.

Gli utenti potranno accedere a Bing Chat direttamente dal campo di ricerca nella barra delle applicazioni (se hanno ricevuto l’invito). Microsoft ha comunicato che il modello IA personalizzato (Prometheus) è basato su GPT-4. Altre novità sono le schede in Notepad (Blocco note), la ricerca in Task Manager (Gestione attività), la barra delle applicazioni ottimizzata per i tablet, la preview di Phone Link per iOS e i widget a pieno schermo.

Ovviamente l’aggiornamento include vari bug fix e corregge numerose vulnerabilità. Una di esse è zero-day, quindi già attivamente sfruttata. Era presente nella funzionalità Smart Screen e consentiva di aggirare il controllo di sicurezza per i documenti Office scaricati da Internet. La vulnerabilità è stata utilizzata per distribuire il ransomware Magniber.

Per Windows 11 21H2 è invece disponibile l’aggiornamento KB5023698 che porta il numero di build a 22000.1696. Vulnerabilità corrette e bug fix sono gli stessi. Con il Patch Tuesday di ieri sera, Microsoft ha risolto complessivamente 83 vulnerabilità nei suoi prodotti.