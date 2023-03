Microsoft Build 2023 in presenza dal 23 maggio

L’indiscrezione di ieri è stata confermata da Microsoft. L’azienda di Redmond ha comunicato che la conferenza Build 2023 si svolgerà dal 23 al 25 maggio. Gli sviluppatori possono già effettuare la registrazione sul sito dedicato. Ovviamente il keynote di apertura toccherà al CEO Satya Nadella.

La Build 2022 è stata una conferenza “ibrida”, a causa della pandemia COVID-19, ma il numero delle presenze era limitato. Con l’edizione 2023 si torna finalmente alla normalità, in quanto non ci sono più restrizioni. Sviluppatori, ingegneri, professionisti IT e studenti possono partecipare alle numerose sessioni pagando 1.525 dollari. Altri 225 dollari sono necessari per partecipare ai workshop del 22 maggio.

📣 Calling all devs!

Connect with product experts, industry disruptors, and cutting-edge partners to share ideas to build the future.

🌎 Digitally: May 23–24

🏙️ In person in Seattle, WA: May 23–25

Register now for #MSBuild—made by and for developers: https://t.co/tqMCPTVe1C pic.twitter.com/EmTQkGZOAc

