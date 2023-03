Microsoft Build 2023 si avvicina: trapela data evento

La conferenza annuale Microsoft Build dedicata agli sviluppatori Windows, Azure e Microsoft 365 si sta avvicinando. L’edizione 2023 è già stata confermata da Satya Nadella e colleghi, ma fino a oggi non è mai apparsa una data ufficiale nei portali dell’azienda di Redmond. A rispondere al quesito degli appassionati sono i soliti tipster del settore che, finalmente, ci anticipano le presunte giornate in cui si terrà Microsoft Build 2023.

Le date di Microsoft Build 2023

Diverso tempo addietro fu XenoPanther su Twitter a condividere con il pubblico le date del 23 e 25 maggio 2023, dando agli sviluppatori un piccolo assaggio in attesa della conferma. Giusto in queste giornate, però, il noto tipster h0x0d è riuscito a ottenere un’immagine più ufficiosa che determinerebbe in via definitiva gli appuntamenti del Microsoft Build 2023.

Come potete vedere giusto sopra, WalkingCat ha confermato le date del 23, 24 e 25 maggio 2023 per l’evento dal vivo a Seattle. Non mancherà poi un workshop il 22 dello stesso mese, durante il quale gli sviluppatori potranno sicuramente dialogare tra loro e arricchire le loro nozioni in sessioni di gruppo ad hoc.

Se prima non era poi chiaro se Build 2023 sarebbe stato un evento ibrido come l’anno scorso, dalla nuova immagine si evince che ci sarà un evento digitale globale nelle giornate del 23 e 24 maggio, parallelo quindi agli appuntamenti di persona.

Cosa si fa durante l’evento?

Per chi non lo sapesse, Microsoft Build è l’evento in cui la società annuncia spesso nuove funzionalità per gli sviluppatori, che si tratti di SDK Windows App o di soluzioni inedite per Microsoft 365 ed altri servizi. Sfortunatamente, il gigante americano raramente si lascia andare ad anticipazioni prima dell’occasione dedicata. Pertanto, non ci resta che attendere pazientemente le sopra citate date per scoprire cosa porterà al pubblico e agli addetti ai lavori, specie nell’innovazione IA ora in corso.

In attesa di altre eventuali indiscrezioni, sappiate che su Microsoft Teams sono arrivati i filtri per le videochiamate.