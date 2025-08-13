Microsoft lancia la stampa ovunque: addio stampanti fisse

Immaginiamo di poter inviare un documento in stampa mentre si è in viaggio, nel bel mezzo di una riunione o da casa, e ritirarlo solo quando si arriva davanti alla stampante. Senza dover scegliere in anticipo il dispositivo, senza rischiare che qualcuno legga i fogli prima di dargli un occhio. È la nuova funzione di Stampa universale di Microsoft.

Nuova funzione di Microsoft per stampare da qualsiasi luogo e ritirare ovunque

Con il lancio ufficiale della funzione “pull print” all’interno di Stampa universale, Microsoft inaugura una nuova era per la gestione della stampa aziendale: più sicura, più flessibile, completamente basata sul cloud. E soprattutto, disponibile ovunque.

La stampa pull funziona in modo semplice. L’utente avvia il processo di stampa da qualsiasi dispositivo, ma il documento non viene stampato subito. Viene messo in attesa nel cloud, pronto a essere stampato solo quando l’utente si autentica fisicamente davanti a una stampante compatibile.

Questo significa: nessun documento dimenticato sul vassoio; nessuna stampa inviata alla stampante sbagliata; nessuna lettura accidentale di file riservati, e anche meno sprechi di carta e toner. Decisamente utile per aziende, scuole, enti pubblici e chiunque gestisca documenti sensibili.

Un’esperienza semplificata per utenti e amministratori

La configurazione non è complicata. Le stampanti possono essere registrate direttamente al servizio Universal Print o tramite il connettore dedicato. Gli amministratori IT possono preconfigurare le opzioni di stampa; limitare le stampanti disponibili per il pull print, e gestire l’autenticazione in base alle policy aziendali. Per gli utenti basta autenticarsi, scegliere il documento e ritirarlo. Tutto in pochi secondi.

Compatibilità

La funzione “stampa ovunque” di Stampa universale è già disponibile per tutti i clienti Microsoft 365 con licenza Universal Print, senza costi aggiuntivi. Funziona su Windows e macOS, ed è destinato a diventare ancora più potente grazie alle collaborazioni con i produttori di stampanti OEM, che integreranno la funzione nei loro dispositivi.