Microsoft Teams: disponibili nuovi filtri durante videochiamate

Nella stessa giornata in cui Microsoft Edge riceve Copilot grazie all’aggiornamento alla versione stabile 111, giungono anche nuove funzionalità per Microsoft Teams. Il servizio di chat e videoconferenze proposto dall’azienda di Satya Nadella riceve oggi, 14 marzo 2023, i filtri video da utilizzare durante le riunioni per personalizzare il proprio feed video, con toni colore differenti e oggetti animati.

Microsoft Teams ora ha i filtri video

Questa feature è nota al pubblico già dallo scorso gennaio, quando Microsoft la propose in anteprima. Ancora due mesi fa gli sviluppatori accennarono all’implementazione durante il mese di marzo, e così è stato. Alexis Johnston, Senior Product Marketing Manager MW Teams & Platform di Microsoft, ha dichiarato: “Microsoft Teams [da oggi] consente agli utenti di sentirsi al meglio con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che permettono di addolcire l’aspetto del feed video e aggiungere sfondi. Questi sono costruiti sull’infrastruttura della piattaforma Teams e forniti come app che possono essere aggiunte nell’esperienza di riunione. Inizialmente, lanceremo i filtri con un’app proprietaria chiamata Filtri personalizzati”.

Per utilizzare i filtri durante una riunione, pertanto, bisogna applicarli prima di parteciparvi. Come si fa? È molto semplice: basta scegliere la riunione alla quale si intende partecipare tramite il Calendario di Microsoft Teams e cliccare su “Partecipa”. A questo punto, basta aprire la webcam e selezionare la voce “Effetti video” per selezionare il filtro desiderato. Opzioni aggiuntive saranno disponibili nella scheda “Altri effetti video”. Una volta applicato, è sufficiente un clic su “Partecipa ora” per entrare nel meeting con qualche effetto speciale.

Se invece ci si trova già in riunione, il pulsante “Altre azioni” nella parte superiore della schermata consentirà di accedere alla medesima scheda “Effetti video”. In questo caso, trattandosi di un’applicazione in tempo reale, una volta scelto il filtro sarà meglio cliccare su “Anteprima” al fine di accertarsi il corretto funzionamento del filtro. Durante questo processo il feed video verrà temporaneamente disattivato agli altri membri della videoconferenza, fino al clic del pulsante “Applica”.

Attenzione alla disponibilità

Sfortunatamente questa feature non risulta accessibile a tutti gli utenti: Microsoft conferma infatti che copre solo la versione desktop di Windows 11 e macOS di Microsoft Teams, eccetto per Teams in Education.