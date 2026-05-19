PlayStation Plus costa di più, dà la colpa alle condizioni di mercato

Dopo aver alzato il prezzo della PS5 fino a 150 dollari in più e aver chiuso due studi di sviluppo, Sony alza anche il prezzo di PlayStation Plus. L’abbonamento mensile sale di un dollaro, quello trimestrale di tre. I nuovi prezzi: 10,99 dollari (9,99 euro) al mese e 27,99 dollari (27,99 euro) per tre mesi. L’azienda attribuisce la decisione alle “attuali condizioni di mercato”, senza entrare nel merito.

Per chi è già abbonato, non cambia nulla (almeno per ora), l’aumento si applica ai nuovi iscritti e a chi rinnova dopo una pausa. Con due eccezioni: in Turchia e India, l’aumento riguarda tutti gli abbonati, attuali inclusi.

Sony aumenta i prezzi di PlayStation Plus, perché?

L’aumento di PlayStation Plus arriva pochi mesi dopo il rialzo dei prezzi della PS5, che Sony aveva definito “un passo necessario per le continue pressioni nel panorama economico globale.” L’azienda ha anche chiuso Bluepoint Games (gli autori dei remake di Demon’s Souls e Shadow of the Colossus) e Dark Outlaw Games (uno studio di giochi live-service) nel 2025.

Sony sta seguendo una doppia strategia, da una parte alza i prezzi di console e abbonamenti, dall’altra taglia le spese chiudendo studi di sviluppo. Insomma, l’azienda impegnata contemporaneamente ad aumentare i ricavi e ridurre i costi.

Cosa offre PlayStation Plus

Il vantaggio principale di PlayStation Plus è l‘accesso al multiplayer online su PS4 e PS5, una funzionalità che su PC è gratuita e che su Xbox è inclusa in Game Pass. Oltre al multiplayer, l’abbonamento include giochi mensili gratuiti e sconti sul PlayStation Store.

Per chi gioca online, PlayStation Plus non è percepito come un extra, ma come un requisito indispensabile per usare funzioni base della console. Per questo il rincaro assomiglia meno a quello di un servizio premium e più a un rincaro obbligato.