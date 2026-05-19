 Google cambia le icone di Gmail, Drive e tutte le app Workspace
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Google cambia le icone di Gmail, Drive e tutte le app Workspace

Le nuove icone Google Workspace sono in fase di roll out. Sfumature di colore, angoli arrotondati e forme nuove.
Google cambia le icone di Gmail, Drive e tutte le app Workspace
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Le nuove icone Google Workspace sono in fase di roll out. Sfumature di colore, angoli arrotondati e forme nuove.
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Google sta distribuendo le icone ridisegnate di tutte le app Workspace, trapelate il mese scorso, e ora in fase di roll out a livello globale. Sfumature di colore che passano dal chiaro allo scuro (al posto del colore piatto uniforme), angoli arrotondati, e forme completamente ripensate per alcune app. È il linguaggio visivo che Big G ha introdotto un anno fa con il logo ridisegnato, applicato a tutto l’ecosistema.

Google ridisegna le icone delle app Workspace, osa è cambiato

Alcune icone sono passate dal design arcobaleno a un colore singolo, Google Chat, Meet e Calendario ora hanno ciascuna un colore dominante. Potrebbe aiutare a distinguerle tra loro o rendere più difficile riconoscerle al volo. Dipende da quanto il cervello era abituato ai colori precedenti.

Google Documenti, Fogli e Slide mantengono gli stessi colori e approccio generale, ma Fogli e Slide sono ora in formato orizzontale che è anche come la maggior parte delle persone usa queste app.

L’icona di Google Drive ha subito il cambiamento più drastico: angoli arrotondati e la macchia rossa nell’angolo in basso a destra è sparita. Google Keep ha perso il rettangolo giallo di sfondo ed è ora solo una lampadina gialla, una forma completamente diversa che richiederà tempo per essere riconosciuta. Gmail è più pulita ma non radicalmente diversa.

Le nuove icone sono arrivate alla vigilia di Google I/O, la conferenza sviluppatori che inizia oggi 19 maggio, dove Google potrebbe annunciare ulteriori cambiamenti visivi all’ecosistema.

Per qualche giorno, milioni di persone continueranno a cercare l’icona di Keep nel posto sbagliato, senza trovarla dove si aspettano. Poi si abitueranno, almeno fino al prossimo cambio di look dell’interfaccia.

Fonte: 9to5Google

Pubblicato il 19 mag 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
19 mag 2026
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