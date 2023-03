Microsoft Edge si aggiorna: finalmente arriva Copilot

In attesa del rilascio stabile dell’upscaling dei video su Microsoft Edge, a Redmond hanno confermato il rilascio di Edge 111. L’ultima versione stabile del browser proprietario include una lunga serie di modifiche, ma la vera novità è l’introduzione della nuova Edge Sidebar e di Edge Copilot, strumenti che aiuteranno a navigare in rete in massima sicurezza, con l’aiuto dell’IA.

Microsoft Edge si aggiorna: le novità chiave

La nuova barra laterale si mostra con feature inedite e migliorie di vario genere. Ad esempio, la visibilità è stata migliorata con la funzionalità “Nascondi automaticamente”, concepita per massimizzare la produttività ed evitare l’occupazione di spazio prezioso su schermo con elementi di design superflui. In altri termini, la Sidebar ora svanirà quando inutilizzata e riapparirà soltanto in caso di necessità per l’utente.

O ancora, la feature Hover consente di aprire la barra laterale passando con il mouse sull’icona di Bing collocata sulla parte superiore destra dello schermo. Il vero protagonista resta però Copilot, strumento potenziato da IA che offre informazioni dettagliate sulle pagine Web aperte e visualizzate su schermo. Ancora una volta, con l’obiettivo di massimizzare la produttività Microsoft introduce uno strumento che fornisce suggerimenti e approfondimenti intelligenti basati sul contesto della scheda. In aggiunta, Copilot aiuta gli utenti a comporre e-mail migliori, eseguire ricerche sul Web più velocemente e apprendere nuove competenze.

Altre feature minori

Dal changelog ufficiale pubblicato dagli sviluppatori notiamo dunque l’approdo del Microsoft Feed 365 quando si apre una nuova scheda su Edge, con elementi mai visti prima incentrati su contenuti di produttività. Non mancano poi miglioramenti alla modalità di sicurezza avanzata, che ora supporta WebAssembly per macOS x64 e Linux x64. Infine, su Microsoft Edge 111 è stata implementata una nuova policy per cancellare i dati in modalità IE all’uscita dal browser.

Il tutto è disponibile già da oggi su Microsoft Edge: è sufficiente eseguire l’aggiornamento per godere delle funzionalità sopra elencate. Per farlo è necessario aprire il menu a tre puntini in alto a destra, recarsi sulle Impostazioni e poi aprire la scheda “Informazioni su Microsoft Edge”, dove il browser avvierà automaticamente il processo di download e installazione.