Microsoft Edge: upscaling dei video in Canary

Microsoft ha annunciato un nuova funzionalità per Edge. Gli utenti che installano la versione Canary del browser possono attivare Video Super Resolution (VSR), un upscaler che migliora la qualità dei video a bassa risoluzione. Devono però essere rispettati determinati requisiti hardware e ci sono alcune limitazioni. Lo Split Screen è invece già disponibile nella versione stabile.

Edge Canary: Video Super Resolution con un flag

I gamer conoscono bene il termine “super resolution”, in quanto è riferito alla tecnologia offerta dalle recenti GPU di AMD e NVIDIA che consente di aumentare la qualità grafica. L’equivalente Microsoft per Edge è appunto Video Super Resolution (VSR). In questo caso, l’upscaling viene applicato ai video di YouTube o altre piattaforme di streaming.

L’azienda di Redmond spiega che un video viene riprodotto a bassa risoluzione (ad esempio a 480p) per varie ragioni. Il video originale è a bassa risoluzione, il media provider distribuisce il video a bassa risoluzione o l’utente possiede un collegamento ad Internet con velocità limitata.

Grazie al team di ricerca, Microsoft ha sviluppato una tecnologia sperimentale basata sull’intelligenza artificiale, denominata Video Super Resolution (VSR), che rimuove gli artefatti dovuti alla compressione e incrementa la risoluzione, senza incidere sulla larghezza di banda.

Ovviamente servono adeguate risorse hardware per eseguire i calcoli. La funzionalità è quindi disponibile solo su computer con schede video NVIDIA RTX 20/30/40 o AMD Radeon RX 5700-7800. Il video deve avere una risoluzione inferiore a 720p e non deve essere protetto con tecnologie DRM, come Widevine. I notebook devono essere collegati alla rete elettrica e usare la GPU esterna, non quella integrata nel processore.