Statcounter: Safari potrebbe superare Edge su desktop

Microsoft cerca in tutti i modi di spingere gli utenti ad utilizzare il suo browser, ma secondo i dati di Statcounter i risultati non sono ancora soddisfacenti. Anzi c’è il rischio di perdere la seconda posizione. Safari ha infatti incrementato il market share, avvicinandosi ad Edge su desktop. Stranamente anche Windows 10 ha ridotto la distanza da Windows 11.

Safari diventerà il secondo browser più usato?

Per quanto riguarda la prima posizione non ci sono novità. Chrome è sempre il leader del mercato con una quota del 65,74% su tutte le piattaforme, 66,12% su desktop e 66,08% su mobile. Safari occupa il secondo posto (18,86%), grazie alla popolarità degli iPhone e quindi al market share corrispondente (23,97%). Sorprende però il dato relativo al settore desktop.

La quota di Safari è del 10,14% nel mese di febbraio, ovvero lo 0,83% in più rispetto a gennaio. La quota di Edge è invece pari al 10,84%, ovvero lo 0,24% in meno. Ovviamente la metodologia usata da Statcounter non garantisce la massima accuratezza (i risultati potrebbero essere differenti da altri), ma sembra che il browser di Microsoft non sia ancora molto apprezzato dagli utenti.

Anche i dati relativi ai sistemi operativi sono piuttosto sorprendenti. Windows 10 è sempre al primo posto con un market share del 73,25%. Rispetto al mese di gennaio ha guadagnato il 4,39%. Windows 11 ha raggiunto una quota del 19,13%, ma l’incremento rispetto al mese precedente è solo dell’1,01%.

Forse le ultime novità incluse nell’aggiornamento Moment 2 potrebbero avere un effetto positivo. I “problemi” di Windows 11 sono la crisi del mercato dei PC e i nuovi requisiti hardware che impediscono di effettuare l’upgrade sui vecchi computer (senza ricorrere a metodi non ufficiali).

