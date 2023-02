Microsoft Edge: pubblicità aggressiva sul sito di Chrome

L’azienda di Redmond ha spesso consigliato agli utenti di utilizzare Edge, in quanto più veloce e sicuro rispetto ai browser concorrenti. Alcuni utenti hanno però notato che questa promozione è diventata piuttosto aggressiva. Quando viene aperta la pagina di download di Chrome, Microsoft “inietta” un banner pubblicitario che invita l’utente a non cambiare browser.

Diversi utenti hanno notato una novità poco gradita. Quando viene avviato il download di Chrome Canary, Microsoft Edge inserisce nella parte superiore un banner a tutta larghezza con il messaggio “Microsoft Edge runs on the same technology as Chrome, with the added trust of Microsoft“. In pratica il codice dell’inserzione pubblicitaria viene iniettato nel codice HTML della pagina web.

This is a big overstep by Microsoft imo

They are injecting ads *into the Google Chrome download page* pushing their own browser 🫠

This should not be ok pic.twitter.com/QNc3i2sKnz

— Chris Frantz (@frantzfries) February 21, 2023