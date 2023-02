Microsoft Edge: VPN disponibile nella versione stabile

Quasi un anno fa, Microsoft ha avviato i test per la funzionalità Edge Secure Network, ovvero una VPN integrata direttamente nel browser Edge. Adesso, sebbene manchi ancora un annuncio ufficiale, sembra proprio che la feature sia stata implementata a tutti gli effetti nel navigatore, nella versione stabile dello stesso e senza venire etichettata come anteprima.

Microsoft Edge: Edge Secure Network nella versione stabile

Alcuni utenti, infatti, hanno riferito di aver adocchiato la funzione di VPN nella versione stabile del browser, mentre in precedenza era disponibile solo per gli Insider.

Ricordiamo che il servizio di VPN di Edge è basato sull’infrastruttura di Cloudflare, funziona in maniera pressoché simile a qualsiasi altra VPN della concorrenza, ma è ovviamente integrato in maniera molto più profonda con il navigatore.

Non consente però di scegliere un server in un paese o una posizione specifici, ma permette di personalizzare l’esperienza d’uso in tre diversi modi: adoperando la VPN solo su specifici siti, solo quando ci si connette a una rete pubblica o non protetta o a un sito Web senza un certificato valido oppure lasciandola sempre attiva.

Microsoft consente a determinati utenti di testare fino a 15 GB di traffico mensile gratuito, ma il limite dovrebbe tornare a 1 GB ora che la funzione pare giunta nella relas stabile di Edge. Coloro che hanno bisogno di un maggior quantitativo di dati avranno la possibilità di acquistare traffico extra.

Chi ritiene che la soluzione proposta da Microsoft non possa fare al caso proprio, può optare per un servizio concorrente “tradizionale”, come nel caso di NordVPN, tenendo però presente che si tratta di una soluzione di natura esclusivamente commerciale.

