Microsoft porta il nuovo Bing su mobile e in Skype

A distanza di due settimane dal lancio del nuovo Bing, basato sulla versione aggiornata di ChatGPT, Microsoft ha annunciato l’arrivo della preview nelle app Bing e Edge per Android e iOS. Il chatbot è stato inoltre integrato in Skype. Ovviamente, l’accesso è riservato solo agli utenti che hanno ricevuto l’invito.

Bing Chat nelle app mobile e in Skype

Bing Chat è disponibile in 169 paesi, ma al momento può essere testato solo da un milione di persone. Microsoft ha già introdotto diversi miglioramenti, ma anche alcune limitazioni per evitare che l’intelligenza artificiale fornisca risposte sbagliate o ripetitive. Considerati i feedback positivi ricevuti, l’azienda di Redmond ha annunciato la disponibilità del chatbot nelle app Bing e Edge per Android e iOS, oltre che in Skype.

Il nuovo Bing viene definito il “copilota per il Web“. Toccando l’icona in basso viene avviata una sessione di chat, in cui l’utente può interagire come su desktop. Microsoft ha aggiunto una funzionalità molto richiesta, ovvero la ricerca vocale (anche su desktop). È possibile chiedere informazioni con la voce e ottenere risposte dalla voce di Bing (non è Cortana, NdR). La versione IA di Bing è accessibile anche dalla homepage dell’app Edge.

Per quanto riguarda Skype, è sufficiente inserire il comando @Bing per aggiungere il chatbot alla conversazione. L’intelligenza artificiale può rispondere a diverse domande e fornire utili informazioni. L’utente può scegliere come deve essere mostrata la risposta: testo, elenco puntato o semplificata (che può essere compresa da un bambino di 5 anni).

L’accesso alla versione mobile di Bing Chat deve essere effettuato con lo stesso indirizzo email usato per chiedere l’invito a Microsoft. In futuro sarà disponibile anche in Teams.