Microsoft Edge continua a tornare sul desktop di Windows 11

Sebbene Microsoft Edge inizi a venire apprezzato dai più e la sua diffusione risulti essere piuttosto buona, anche se non ai livelli di altri browser di vecchio corso, sono in tanti gli utenti che non vedono di buon occhio il navigatore di casa Microsoft ed ecco perché svariati utilizzatori di Windows 11 hanno deciso di rimuovere il relativo collegamento dal desktop… peccato solo che l’icona continui a tornare.

Microsoft Edge: il collegamento rimosso dal desktop ricompare

Da qualche ora a questa parte, infatti, alcuni utenti che usano Windows 11 stanno segnalando una stranezza nel comportamento di Microsoft Edge: rimuovendo il collegamento dal desktop, l’icona continua a tornare, anche in quelle configurazioni in cui il browser non è impostato come predefinito, e addirittura c’è pure chi segnala la presenza di doppie icone.

Microsoft è perfettamente a conoscenza del problema, come confermato da un portavoce dell’azienda alla redazione di Windows Central che ha chiesto delucidazioni in merito alla questione, e sarebbe già al lavoro per cercare di trovare una soluzione il prima possibile, ma al momento non è dato sapere quando ciò avverrà.

Qualcuno aveva ipotizzato potesse trattarsi di un’operazione di marketing mirante a spingere maggiormente l’uso di Microsoft Edge, considerando il fatto che il colosso di Redmond non è nuovo a pratiche controverse per tentare di indirizzare gli utenti all’impiego dei suo browser.

In attesa di un fix, un possibile workaround consiste nell’andare a nascondere l’icona di Edge invece che eliminarla, in modo tale che il browser non tenti di crearla nuovamente.

