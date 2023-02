Microsoft Edge: arriva il badge per le estensioni di qualità

Al pari degli altri principali browser presenti sulla piazza, pure Microsoft Edge ha il suo store di estensioni da cui è possibile scaricare vari componenti aggiuntivi ed espandere il set di funzionalità predefinite a piacimento. Considerando il fatto che il quantitativo di estensioni disponibili è in costante aumento, così come il numero di utenti che se ne servono e che ovviamente usano pure il browser, è indispensabile offrire un modo per segnalare i contenuti di qualità e l’aggiunta di un badge è sicuramente un buon sistema.

Microsoft Edge: ecco il badge per le estensioni di qualità

Microsoft, infatti, ha informato che prossimamente verrà avviato un nuovo test che va ad aggiungere un badge apposito a quelle che vengono considerate come estensioni di qualità sullo store dedicato ai componenti aggiuntivi di Edge.

I badge dovrebbero altresì avere lo scopo di incoraggiare gli sviluppatori a realizzare le loro estensioni in maniera migliore, attenendosi scrupolosamente alle linee guida, al fine di offrire un’esperienza di livello agli utenti finali.

Inizialmente i badge non saranno implementati a livello globale, ma l’esperimento verrà condotto su piccola scala. Inoltre, Microsoft ha in programma di impegnarsi con la community di sviluppatori per aiutare loro a prendere maggiore dimestichezza con il processo che consente di ottenere il segno di spunta.

Da tenere presente che mesi addietro un percorso simile è stato intrapreso anche da Google per Chrome sul Chrome Web Store, andando a mostrare un segno di spunta per gli sviluppatori verificati e un tag apposito per i componenti aggiuntivi che si attengono alle pratiche consigliate per le estensioni per il navigatore.