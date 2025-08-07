YouTube, addio allo zoom forzato su Android (forse)

È normale che un’applicazione cambi pelle. Anzi, è addirittura obbligatorio. Modificarne l’interfaccia per renderla più moderna, migliorarne il funzionamento, correggere i bug, aggiungere nuove funzionalità… Niente di più scontato. Il più delle volte, gli utenti sono contenti di constatare i cambiamenti, nel peggiore dei casi restano indifferenti. A volte si lamentano, e spesso a ragione. Questo accade quando viene loro imposta una novità che non apporta alcun beneficio, ad esempio.

YouTube rovina l’esperienza video con l’Auto Zoom, e poi se ne pente…

Proprio come quella apparsa alcune settimane fa nell’app YouTube su Android, l’Auto Zoom. Attenzione, non va confusa con l’impostazione “Zoom” che si trova nelle opzioni di riproduzione e che permette volontariamente di adattare il video alle dimensioni dello schermo. Il principio dell’Auto Zoom è il seguente: quando si passa alla modalità orizzontale durante la visione di un video, l’app lo ingrandisce fino a riempire tutto lo schermo, anche a costo di tagliare i bordi, senza chiedere il consenso. Un comportamento che non si può impedire.

Non è possibile disattivare lo zoom automatico nelle impostazioni dell’applicazione. Al massimo, puoi premere la dicitura Auto Zoom che appare al momento del lancio per disattivarlo. Inoltre, non sembra esserci alcuna logica nell’attivazione della funzione. Le proteste non si sono fatte attendere, con gli utenti che hanno scritto sul web che la cosa li infastidiva moltissimo.

Per una volta, Google ha ascoltato queste lamentele. Il team di Android Authority ha infatti individuato una buona notizia nella versione beta 20.32.32 di YouTube su Android: l’arrivo di un pulsante per disattivare lo zoom automatico. Ci si chiede perché non sia stato implementato fin dall’inizio, ma come si suol dire, meglio tardi che mai. Speriamo però di non dover aspettare troppo, dato che non è stata annunciata alcuna data di implementazione.