GPT-4: le novità più importanti da sapere

L’arrivo di GPT-4, confermato in via ufficiale da OpenAI e già alla base nuovo Bing di Microsoft, porta con sé una serie di novità introdotte con l’obiettivo dichiarato di risolvere problemi difficili con grande accuratezza . L’evoluzione è ritenuta più creativa e collaborativa, in grado di generare e modificare contenuti testuali, nonché di interagire con gli utenti per lo svolgimento dei compiti più svariati, anche quelli che richiedono ingegno e creatività. Un paio di esempi? La composizione di brani musicali e la stesura di una sceneggiatura.

Le novità più importanti di GPT-4

I responsabili del progetto affermano che le sue capacità vanno ben oltre quelle già apprezzate in ChatGPT, su tutti i fronti. Sarà il chatbot stesso a beneficiarne, con la sua prossima iterazione basata proprio sul modello multimodale (in grado dunque non più di elaborare solo testi, ma anche immagini) appena svelato. È il risultato di un lavoro svolto nel corso degli ultimi sei mesi, finalizzato inoltre a rendere l’IA più sicura e affidabile. Le prove condotte internamente stabiliscono che gli algoritmi sono ora meno inclini a rispondere alle richieste inerenti alla scoperta o alla ricerca di contenuti non consentiti. A tal proposito, rimandiamo alla lettura di un articolo da noi dedicato alla questione streaming e pirateria.

Vediamo dunque di riassumere in un elenco le novità più importanti tra quelle che questo aggiornamento porta con sé.

GPT-4 è stato perfezionato sulla base di GPT-3.5;

sulla base di GPT-3.5; il modello ha ottenuto il novantesimo percentile nel Uniform Bar Exam definito da NCBE (National Conference of Bar Examiners) per la certificazione degli avvocati e il novantanovesimo alle Olimpiadi Internazionali di Biologia ;

definito da NCBE (National Conference of Bar Examiners) per la certificazione degli avvocati e il novantanovesimo alle ; l’IA può ora accettare in input testi molto più lunghi rispetto a quelli elaborati dal predecessore, arrivando a esaminare e generare fino a 25.000 parole, mentre prima il limite massimo era 3.000;

rispetto a quelli elaborati dal predecessore, arrivando a esaminare e generare fino a 25.000 parole, mentre prima il limite massimo era 3.000; il sistema è in grado di rispondere a domande basate sul contenuto delle immagini, ma questa funzionalità non sarà resa disponibile pubblicamente nell’immediato.

GPT-4: le modalità di accesso stabilite da OpenAI

Al momento, l’accesso GPT-4 è stato reso disponibile per coloro che scelgono di sottoscrivere l’abbonamento a ChatGPT Plus e sotto forma di API per gli sviluppatori. Il suo funzionamento si basa sull’infrastruttura cloud di Azure.

Sono già diverse le realtà che stanno impiegando le potenzialità di GPT-4 per potenziare i loro prodotti e servizi. Tra queste, oltre a Microsoft con il nuovo Bing, figurano anche Morgan Stanley, Duolingo, Stripe, Be My Eyes, Khan Academy e persino il governo islandese. Quest’ultimo ha avviato un progetto finalizzato alla tutela della propria lingua.

