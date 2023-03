Microsoft Teams: avatar disponibili per tutti da maggio

Dopo l’implementazione dei nuovi filtri da applicare durante le videochiamate, su Microsoft Teams è in arrivo un’altra bella novità che di certo saprà farsi apprezzare dai più: gli avatar.

Microsoft Teams: la General Availability degli avatar è prevista a maggio

In realtà la feature era già stata annunciata a novembre del 2021 e i primi test con alcune aziende sono già in corso da un paio di mesi a questa parte, ma un aggiornamento della roadmap di Microsoft 365 ha confermato che a partire da maggio 2023 gli avatar saranno finalmente disponibile per tutti.

La funzione si basa sulla piattaforma per la realtà mista Mesh e grazie ad essa gli utenti possono decidere di mostrare una rappresentazione 3D non fotorealistica di sé al posto del feed della videocamera durante un meeting online.

Dovrebbe altresì essere possibile attivare alcune funzioni avanzate aventi come scopo quello di aiutare gli utenti con l’immersione, come il contatto visivo e le reazioni in tempo reale. Inoltre, per le reazioni e l’animazione generale degli avatar è sufficiente la voce, per cui si può pure decidere di spegnere del tutto la videocamera collegata.

Da tenere presente che per poter fruire degli avatar occorrerà munirsi dell’app apposita resa disponibile nello store di Microsoft Teams e inizialmente la feature sarà fruibile soltanto su Windows e macOS.

Per il futuro, invece, grazie a una partnership con Meta, Microsoft ha però pianificato l’estensione degli avatar pure sui visori Quest, per i quali l’azienda di Redmond intende innanzitutto rendere disponibile un client per il suo servizio.