Windows 11: build 22621.898 e aggiornamento per WSA

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 22621.898 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Ciò significa che le novità incluse verranno presto distribuite per tutti gli utenti con Windows 11 22H2. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato la build 2210.40000.7.0 del Windows Subsystem for Android (WSA) per gli iscritti ai canali Dev e Beta.

Windows 11: novità della build 22621.898

La build 22621.898 include quattro novità, insieme a vari bug fix e miglioramenti del sistema operativo. Le prime due riguardano OneDrive e in particolare la visualizzazione delle informazioni nella pagina dell’account nell’app Impostazioni. Gli abbonati al servizio di cloud storage vedranno un avviso quando sono prossimi al limite. Sarà quindi possibile liberare spazio o acquistare storage aggiuntivo. Viene inoltre mostrato lo spazio di archiviazione totale.

Dopo aver installato la build, gli utenti noteranno la “fusione” tra Windows Spotlight e Temi nella sezione Personalizzazione. Infine è stata aggiunta la funzionalità dei “messaggi organizzativi”, con i quali le aziende possono fornire propri contenuti ai dipendenti.

Tra le novità della build 2210.40000.7.0 del Windows Subsystem for Android (WSA) ci sono miglioramenti per la qualità di registrazione audio, scenari OAuth e input, oltre al supporto per la decodifica MPEG2. Il codice di Chromium è stata aggiornato alla versione 106. Da metà ottobre è possibile installare le app Android anche in Italia (se il computer soddisfa i requisiti hardware minimi).

