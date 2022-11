Windows 11 Moment 3: primo rumor sull'aggiornamento

Il pacchetto Moment 1 per Windows 11 è arrivato a metà ottobre, introducendo nel sistema operativo una serie di funzionalità inedite, escluse dal rilascio del 2022 Update. Il successore Moment 2 dovrebbe arrivare entro il primo trimestre 2023, con lo stesso obiettivo. Oggi si segnala la comparsa di un primo rumor inerente a Moment 3, che il gruppo di Redmond sembra aver già messo in cantiere.

Un’indiscrezione sul Moment 3 per Windows 11

È stato scovato nella build 22623.885 rilasciata questa settimana agli Insider coinvolti nel test del canale Beta. È la stessa che ha incluso anticipazioni su un’opzione inedita per l’efficienza energetica (sezione Energy Recommendations) e la Expanded View per i widget. Ecco quanto condiviso da PhantomOcean3 in un thread su Twitter, con riferimento alla nuova funzione MTestUx14 che Microsoft starebbe già sperimentando internamente.

Beta 22623.885 ha introdotte una nuova funzione chiamata MTestUx14, ID 41655236 … Il nome è molto simile a 39281392 (MTestUx13). Poiché quell’ID è utilizzato per Moment 2, è ragionevole ritenere che MTestUx14 (41655236) potrebbe essere un futuro aggiornamento Moment (forse Moment 3).

Come sempre accade in questi casi, in assenza di conferme ufficiali è necessario prendere l’indiscrezione con le pinze. Al momento non è nemmeno possibile anticipare cosa sia nel concreto MTestUx14 (è descritta genericamente come una velocity feature) né quali potrebbero essere le tempistiche necessarie per assistere all’uscita, forse nel corso della prossima estate o nell’autunno 2023. Con tutta probabilità, se ne saprà di più nel corso dei prossimi mesi, con il rilascio delle prossime versioni di anteprima di Windows 11.

In questi giorni ha invece preso il via il rilascio delle nuove build 22621.891 e 22623.891 per gli Insider del canale Beta. Le modifiche più importanti riguardano Gestione Attività (Task Manager) e le modalità di gestione dei processi in esecuzione.

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili su Amazon per le versioni Home e Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.