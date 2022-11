Windows 11: efficienza energetica e pubblicità

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle build 22621.885 e 22623.885 di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Una delle novità incluse in questa versione preliminare è la sezione delle impostazioni relativa all’efficienza energetica. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiunto l’accesso rapido agli effetti di Windows Studio e una vista estesa per la widget board. Un utente ha invece notato la comparsa di altre pubblicità nel menu Start.

Efficienza energetica e altre novità

Da alcuni mesi gli iscritti al canale Beta del programma Insider possono installare due build. Una viene offerta con le nuove funzionalità già attive, mentre nell’altra sono disattivate. Le ultime build sono 22623.885 e 22621.885, rispettivamente. Dopo aver installato la build 22623.885, gli utenti troveranno la nuova sezione “Energy Recommendations” che permette di attivare alcune funzionalità per ottenere un risparmio energetico e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

È possibile mettere il dispositivo nello stato sleep dopo tre minuti, spegnere lo schermo dopo tre minuti, scegliere le impostazioni di efficienza energetica o attivare la modalità scura.

La seconda novità permette di accedere agli effetti di Windows Studio direttamente dalle impostazioni rapide nella barra delle applicazioni. Gli utenti che hanno un dispositivo con NPU (Neural Processing Unit) possono attivare e configurare velocemente gli effetti della fotocamera, tra cui sfocatura dello sfondo, inquadratura automatica, contatto visivo e riduzione dei rumori di fondo.

Microsoft ha infine incluso nelle due build la nuova Expanded View per i widget. Cliccando sulle frecce visibili in alto a destra è possibile ingrandire la dimensione della board in modo da occupare l’intero schermo e mostrare più contenuti.

L’utente Albacore ha mostrato su Twitter una “funzionalità” sicuramente meno apprezzata. In alcune build del canale Dev è visibile un link sponsorizzato nel menu Start. Quando si clicca sull’icona utente compare il “consiglio” di effettuare un backup dei file su OneDrive. In un altro caso viene suggerito di effettuare il login con un account Microsoft. In futuro potrebbero essere venduti PC economici con pubblicità.