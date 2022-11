Windows 11 22H2: Microsoft rilascia gratis le VM

Gli sviluppatori che hanno necessità di testare il funzionamento di Windows 11 2022 Update (22H2) senza dover installare il sistema operativo su un computer dedicato e più in generale coloro che intendo provare l’ultimo major update dell’OS di casa Redmond senza sostituire quanto attualmente in uso sulla propria postazione multimediale d’ora in avanti possono farlo andando a scaricare gratuitamente le macchine virtuali apposite fornire direttamente da Microsoft.

Windows 11 22H2: ecco le VM gratuite di Microsoft

Il download delle VM può essere eseguito da questa pagina Web apposita. È tuttavia bene tenere presente che le suddette macchine virtuali sono sì gratuite, ma non del tutto, o meglio si possono usare senza limitazioni fino al 10 gennaio 2023, dopodiché verrà chiesto di attivare il sistema operativo con un product key (chi non lo possiede, può acquistare su Amazon quello per Windows 11 Home o Pro) proprio come avviene con qualsiasi altra macchina virtuale o installazione locale. Ad ogni modo, due mesi dovrebbero essere più che sufficienti per fare tutti i test e le sperimentazioni del caso.

Le VM di Windows 11 22H2 fornite da Microsoft non hanno bisogno di impostazioni o configurazioni particolari, possono essere utilizzate liberamente da tutti e non necessitano di requisiti minimi. L’unica cosa da considerare è che occorrono almeno 20 GB di spazio libero sul disco fisso.

Da notare che le macchine virtuali di Windows 11 22H2 sono disponibili in quattro varianti per quelli che sono i principali software di virtualizzazione sulla piazza, ovvero: VMWare, Hyper-V, VirtualBox (che tra l’altro ha recentemente raggiunto il pieno supporto per il sistema operativo) e Parallels.

Inoltre contengono i seguenti tool per gli sviluppatori: