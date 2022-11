Windows 11: nuove impostazioni per l'efficienza energetica

Nel corso degli ultimi giorni è stata resa disponibile la build 25231 di Windows 11 nel canale Dev. Quel che è saltato subito all’occhio è la gran quantità di nuove funzioni disponibili implementate. Tra le varie, spicca soprattutto la sezione dedicata all’efficienza energetica nelle impostazioni del sistema.

Windows 11: ecco la sezione Raccomandazioni sull’energia

Si tratta di una nuova sezione, denominata Raccomandazioni sull’energia, visibile nello screenshot annesso di seguito e raggiungibile aprendo la sezione Impostazioni di Windows 11, selezionando la voce Sistema nel menu laterale e poi quella Alimentazione, in cui viene indicato come poter ridurre i consumi di carbonio e rendere il computer più efficiente dal punto di vista energetico.

Nella sezione in questione, infatti, trovano posto istruzioni e impostazioni per spegnere lo schermo del PC e mettere quest’ultimo in stop in modo più rapido, per definire la modalità di alimentazione per la migliore efficienza, per disattivare lo screen saver e per attivare la modalità scura. Viene mostrato pure una sorta di punteggio che aumenta poco alla volta che si attuano le operazioni suggerite. Tutti i vari consigli proposti possono altresì essere attuati in simultanea, premendo sul pulsante Applica tutto.

La nuova sezione contiene pure un collegamento rapido a un articolo di supporto che descrive la modalità di efficienza energetica di Microsoft Edge e un link per ulteriori informazioni che porta al sito Internet di Microsoft.

Da tenere presente che questo non è il primo tentativo da parte di Microsoft di rendere Windows 11 più, per così dire, eco-friendly. Il sistema operativo mostra già da tempo avvisi sull’aumento delle emissioni di carbonio in determinate circostanze e tenta di installare i nuovi aggiornamenti quanto è disponibile più energia verde.