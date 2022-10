Microsoft Edge prolunga la batteria dei notebook

Nel corso delle ultime ore Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo browser Edge, andando a introdurre una nuova funzionalità che va a rivelarsi estremamente utile per ridurre il consumo della batteria dei computer portatili. Si tratta di quella che viene definita come Modalità efficienza e giunge ufficialmente sul browser con rilascio della versione 106, attualmente fruibile in beta, ma che dalla prossima settimana arriverà come stable realse.

Microsoft Edge: la relase 106 introduce la Modalità efficienza

La Modalità efficienza risulta funzionante su Windows, macOS e Linux e quando usata promette e permette di ridurre al minimo il consumo energetico, prolungando la durata della batteria dei computer portatili. Per raggiungere il suddetto obiettivo, viene diminuito l’uso della CPU a seconda di quante schede aperte risultano essere inutilizzate.

La funzione può essere attivata con profilo Bilanciato oppure con quello Massimo, intervenendo sulle impostazioni del browser. Di default è abilitata la modalità bilanciata, la quale adotta misure ragionevoli per risparmiare sulla batteria senza però causare rallentamenti evidenti. Il browser andrà invece ad adottare un approccio più aggressivo quando entra in modalità di risparmio energetico su Windows oppure raggiunge il 20% di carica residua su Mac, con un conseguente degrado delle prestazioni e un’esperienza meno fluida.

La nuova modalità consente di risparmiare energia in Edge può rimanere attiva anche quando il computer viene collegato a una fonte di alimentazione, il che garantisce che il dispositivo continui a consumare meno energia per ridurre le emissioni di carbonio.

Da notare che la feature era stata introdotta per la prima volta con Edge 101, ma sono stati necessari una lunga serie di test per fare in modo che potesse essere aggiunta stabilmente al browser.