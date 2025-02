Intel migliora l'overclock su Arrow Lake con il nuovo microcodice

Intel continua ad aggiornare la sua architettura Arrow Lake, ovvero la base su cui è fondata l’attuale generazione di CPU Core Ultra 200S la quale non brilla esattamente in ambito videoludico, spiccando al contrario nelle attività produttive. Con il nuovo microcodice, rilasciato per la priva volta da MSI per i modelli di schede madri equipaggiate con i controller Z890 e B860, viene migliorata sia stabilità che overclock.

Intel: il nuovo microcodice migliora stabilità e overclock sulle CPU Core Ultra 200S Arrow Lake

Nonostante Intel avesse già pubblicato un recente microcodice, che sembrava l’ultimo, con cui ha tentato di migliorare le prestazioni nei giochi, riuscendoci comunque ma non abbastanza da colmare il gap con la concorrenza, pare che l’azienda abbia continuato a lavorare per continuare a ottimizzare le sue ultime CPU.

Il nuovo microcodice per la piattaforma LGA 1851, che riporta il numero versione 0x116, viene quindi rilasciato per la prima volta da MSI, per migliorare ulteriormente anche aspetti come l’affidabilità e l’overclock nei modelli della serie K. Come di consueto, è possibile riceverlo tramite apposito aggiornamento BIOS scaricabile direttamente dal sito del produttore, nella pagina relativa al proprio modello, o tramite la comoda utilità MSI Center.

La precedente versione del microcodice Intel per i processori Arrow Lake era stato rilasciato a dicembre aveva ottenuto qualche miglioramento, toccando anche un buon +26% in alcuni titoli, non riuscendo tuttavia a rispettare a pieno le aspettative precedenti. Dal lancio, l’azienda ha infatti lavorato microcodice dopo l’altro per tentare di migliorare la situazione prestazionale in ambito videoludico.

Nonostante non siano ancora note tutte le migliore apportate, il nuovo microcodice contribuisce a garantire una maggior affidabilità e maggior spazio per overclock, oltre a una miglior compatibilità con le memorie RAM. Al momento, tuttavia, il nuovo BIOS non è disponibile per tutti i modelli di schede madri MSI, dato che soltanto la metà di questi può installare l’aggiornamento.

Non resta che attendere possibili benchmark per scoprire se Intel è riuscita a spremere più prestazioni anche per i giochi.