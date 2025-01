Intel: +26% in gioco con l'ultimo microcodice per Arrow Lake

Intel ha annunciato al CES 2025 di aver rilasciato un nuovo microcodice per i recenti processori Core Ultra con architettura Arrow Lake, le quali non avevano per nulla brillato al lancio per quanto riguarda le prestazioni in ambito videoludico. Si tratta del secondo aggiornamento destinato alle schede madri equipaggiate con i controller della serie 800, per cui l’azienda dice di aver finalmente risolto i problemi che causavano perdite prestazionali nei giochi rispetto la concorrenza rappresentata dai Ryzen 9000 Zen 5 di AMD.

Intel migliora le prestazioni in gioco dei processori Arrow Lake con un nuovo microcodice

Il nuovo microcodice rilasciato da Intel per i suoi processori Arrow Lake si aggiunge anche alle precedenti patch già rilasciate sia per il BIOS che tramite aggiornamento del sistema, con la build 26100.2314 di Windows 11. Come mostrato dall’azienda stessa all’evento del CES 2025, dove sono stati pubblicati dei grafici, le prestazioni sono ora migliorate del 26% su Cyberpunk 2077, il titolo probabilmente impegnativo che è quello dove i Core Ultra ottengono più benefici, mentre altri giochi come DOTA 2, Far Cry 6 e Assassin’s Creed: Mirage incrementano rispettivamente del 21%, 16% e del 7%.

Le migliorie non provengono tuttavia solo dall’azienda di Santa Clara, dato che anche Epic ha rilasciato un aggiornamento per Easy Anticheat con cui viene risolto un errore che causava il crash di sistema, con Windows 11 24H2, sui PC che sono dotati dei nuovi processori Core Ultra.

Oltre a ciò, Intel ha anche mostrato i risultati relativi ai benchmark eseguiti con i software più diffusi, dove i processori Arrow Lake hanno ancora una volta mostrato ulteriori miglioramenti che si traducono in un incremento del 10% su 3DMark Time Spy e del 52% nei test single thread di Cinebench 2024. Risultati raggiunti grazie al lavoro di correzione relativo a problematiche che hanno interessato la gestione dell’alimentazione con il sistema operativo, oltre a incrementi anomali della latenza memoria, scheduling non coerente e incerto e noti problemi con la tecnologia di accelerazione APO (Application Performance Optimizer).

Con il nuovo microcodice, Intel riesce a sistemare i problemi di Arrow Lake giusto in tempo per il lancio della gamma di CPU pensata per i portatili, che fa uso della medesima architettura, ovvero i Core Ultra HX, H e U. Non resta ora che attendere nuovi benchmark, per quantificare l’incremento reale rispetto ai Ryzen 9000, sperando che l’azienda possa rendere i suoi nuovi prodotti più competitivi.