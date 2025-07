Mondly, l'insegnante privato tascabile per imparare le lingue anche in estate

L’estate è il momento perfetto per dedicarsi a qualcosa di nuovo, magari tra un bagno al mare e un momento di relax. Se hai sempre voluto imparare una lingua straniera ma non hai mai trovato il tempo o il metodo giusto, Mondly ti offre la soluzione ideale: un’app intuitiva, disponibile sul tuo smartphone, che ti permette di studiare ovunque e in qualsiasi momento, senza stress e senza corsi tradizionali.

Fino a esaurimento dell’offerta estiva, puoi accedere al piano a vita con il 60% di sconto. Il tutto con accesso completo a 41 lingue, dall’inglese allo spagnolo, dal francese al giapponese.

Ecco perché Mondly è così speciale

Secondo CNN, Mondly ti offre l’esperienza di un insegnante privato per imparare una nuova lingua. Questo strumento rende l’apprendimento rapido e naturale, grazie a un metodo basato su frasi utili e contesti reali, invece delle classiche liste di parole. Con il supporto della tecnologia di riconoscimento vocale, potrai esercitarti nel parlare e migliorare la pronuncia ricevendo correzioni in tempo reale.

Il sistema si basa sulla ripetizione spaziata, una tecnica efficace per memorizzare a lungo i nuovi concetti. E per rendere tutto più coinvolgente, ci sono chatbot interattivi e contenuti creati in collaborazione con madrelingua.

Che tu voglia prepararti a un viaggio o arricchire il tuo CV, questa è l’occasione giusta. Con 129,96€ accedi per sempre all’intero catalogo linguistico, oppure provi per un anno a 62,32€. Approfitta dell’estate per migliorare le tue competenze linguistiche in modo semplice e coinvolgente. Vai sul sito ufficiale di Mondly e inizia subito a imparare… anche sotto l’ombrellone.