MEGA sfida WeTransfer: trasferimento file illimitato gratis (per ora)

WeTransfer sta attraversando la sua crisi di fiducia più grave da quando esiste, e tutto per colpa di una recente modifica ai termini di servizio. L’azienda, infatti, aveva introdotto in sordina una clausola che l’autorizzava a usare i file degli utenti per addestrare l’AI. Ma dopo le critiche feroci ha fatto marcia indietro.

E MEGA approfitta di questo momento di vulnerabilità per lanciare Transfer.it, un nuovo servizio di condivisione di file senza limiti e senza costi.

MEGA fa concorrenza a WeTransfer con Transfer.it

Transfer.it non ha limiti di dimensione file: 100 GB, 1 TB, o anche di più, tutto gratis e senza registrazione obbligatoria per chi riceve. MEGA ha capito perfettamente qual è il punto debole di WeTransfer. La piattaforma olandese ha sempre fatto pagare per rimuovere le limitazioni più fastidiose, costringendo gli utenti professionali a sottoscrivere abbonamenti per usare il servizio in modo intensivo. MEGA ha deciso di eliminare completamente questo vincolo, almeno per ora.

Transfer.it permette condivisioni illimitate, destinatari illimitati, download illimitati. I file rimangono accessibili per 90 giorni, molto più dei 7 giorni standard di WeTransfer gratuito. Il servizio funziona esattamente come ci si aspetta: si carica il file, s’inserisce l’email del destinatario, e il sistema fa il resto. Chi riceve non deve registrarsi, non deve installare nulla, e può scaricare tutto direttamente dal browser.

MEGA non poteva scegliere momento migliore per questo lancio. Anche se WeTransfer è tornata sui suoi passi, ha fatto veramente una brutta figura.

E la sicurezza?

MEGA spiega che i file sono crittografati sui server dell’azienda. Non si tratta di crittografia end-to-end come nel servizio di storage principale di MEGA, ma è comunque un livello di protezione superiore a molti concorrenti. La compatibilità è universale: tutti i browser, tutti i dispositivi, tutte le piattaforme. MEGA promette performance elevate indipendentemente da cosa si stia usando, una garanzia che diventa cruciale quando si parla di file da centinaia di gigabyte.

Ovviamente, c’è un “ma”. Questa generosità illimitata ha una data di scadenza: 1 gennaio 2026. MEGA ha chiarito che dopo quella data “potrebbero essere introdotti dei limiti per gli account gratuiti”. È un modo elegante per dire che il party gratuito finirà e chi vorrà continuare a trasferire terabyte dovrà pagare.

È la strategia classica del “freemium aggressivo”. Attirare utenti con un’offerta irresistibile, farli abituare al servizio, e poi monetizzare quando ha fatto presa. Funziona sempre, e MEGA lo sa bene. Per WeTransfer e gli altri concorrenti, non è sicuramente una bella notizia, ma per noi utenti è un’opportunità da sfruttare a cuor leggero. Un anno e mezzo di file sharing completamente libero da vincoli… Why not?