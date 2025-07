Sicurezza e controllo totale con Internxt: prova il cloud con l'80% sconto

Se sei alla ricerca di un ambiente digitale dove custodire i tuoi file in totale sicurezza, Internxt offre una delle soluzioni più avanzate in circolazione: una suite all-in-one per proteggere dati, connessione e identità online, con il pieno controllo nelle tue mani.

In questo momento è attiva una promo esclusiva: puoi acquistare un piano a vita con sconti fino all’80%, a partire da un’unica spesa di 180€, senza abbonamenti mensili, rinnovi automatici o costi nascosti.

Internxt è uno dei migliori cloud storage del momento

Internxt combina in un solo pacchetto:

Spazio di archiviazione cifrato , con crittografia end-to-end e tecnologia zero-knowledge;

, con crittografia end-to-end e tecnologia zero-knowledge; VPN senza limiti , per una navigazione sicura ovunque ti trovi;

, per una navigazione sicura ovunque ti trovi; Antivirus incluso e backup automatico , per la protezione costante dei tuoi dispositivi;

, per la protezione costante dei tuoi dispositivi; Strumenti avanzati per la privacy, come monitoraggio del dark web e autenticazione a due fattori.

La piattaforma è sviluppata in Europa, conforme al Regolamento GDPR, completamente open source e progettata per chi desidera una gestione etica e trasparente dei propri dati, sia per uso personale che professionale.

I piani disponibili:

Essenziali – 1 TB a 180€ una tantum : include cloud sicuro, VPN, antivirus e verifica in due passaggi;

: include cloud sicuro, VPN, antivirus e verifica in due passaggi; Premium – 3 TB a 380€ : offre VPN globale, maggiore spazio e strumenti collaborativi aggiuntivi;

: offre VPN globale, maggiore spazio e strumenti collaborativi aggiuntivi; Definitivo – 5 TB a 580€: comprende tutte le funzionalità attuali più futuri servizi come email criptata e videochiamate sicure.

Con Internxt, niente pubblicità, zero tracciamenti e nessuna rivendita dei tuoi dati. Il tuo spazio digitale è davvero solo tuo. E per provarlo senza pressioni, hai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Per scoprire di più e scegliere il piano più adatto alle tue esigenze, visita il sito ufficiale di Internxt.