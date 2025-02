KDE Plasma 6.3.1 ufficialmente rilasciato: tutte le novità

Proprio oggi, gli sviluppatori hanno rilasciato KDE Plasma 6.3.1, il primo aggiornamento di manutenzione della serie 6.3 con i canonici bugfix, ottimizzazioni e miglioramenti per rendere sempre più stabile e performante l’ambiente desktop.

KDE Plasma 6.3.1: nuova carrellata di bugfix e ottimizzazioni

KDE Plasma 6.3.1 corregge innanzitutto l’elenco degli aggiornamenti nel gestore dei pacchetti in modo che questo presenti un’interfaccia ordinata, ripristinando i risultati di ricerca per un servizio metereologico integrato del widget relativo, nonché aggiungendo su Welcome Center la possibilità di ricordare le dimensioni della finestra su Wayland e la sua posizione su X11 dopo ogni avvio.

Viene poi migliorata la presentazione dei risultati di ricerca nel nuovo provider meteo DWD e migliorata l’affidabilità dell’icona cestino, in modo che cambi correttamente stato quando questo viene svuotato o sono presenti dei file da eliminare.

KDE Plasma 6.3.1 corregge numerosi bug regressivi, che causavano un crash della finestra KWin e del gestore composito nella sessione X11 durante l’hotplugging o il passaggio da uno schermo HDMI all’altro. Gli sviluppatori consigliano anche gli utenti che fanno ancora uso del vecchio X11 di passare a Wayland, perché la vecchia sessione non riceve ormai più supporto dagli sviluppatori.

Altri bug risolti riguardano due crash intermittenti nella finestra di dialogo di selezione della schermata basata sul portale, delle regressioni che causavano il crash su KWin ore dopo il collegamento a caldo di un dock Thunderbolt, un crash di alcune app basate su Qt all’avvio quando veniva usato il tema Breeze e uno strano bug nel widget “Appunti” che causava la sovrapposizione di elementi nella visualizzazione elenco.

Ulteriori regressioni risolte su KDE Plasma 6.3.1 riguardano un arresto anomalo di KWin durante l’interazione con la combinazione Alt+ Tab durante l’utilizzo del software per il render, nonché un malfunzionamento dell’impostazione “Preferisci efficienza” e due bug della navigazione navigazione con tastiera nel widget “Alimentazione e batteria”.

Tutti i cambiamenti della nuova versione sono elencati al completo nella pagina ufficiale.