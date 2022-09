Edge guadagna ancora terreno nel mercato browser

Il fatto che Edge sia un browser ormai piuttosto apprezzato e, di conseguenza, popolare non è certo una novità. La cosa era già stata prevista tempo addietro e le proiezioni del mese di aprile lasciavano decisamente ben sperare in tal senso. La situazione relativa all’ormai trascorso agosto 2022 va tuttavia a confermare ulteriormente il tutto.

Edge: è il secondo browser con una quota del 10,91%

Stando ai dati contenuti nel report relativo allo scorso mese che è stato da poco pubblicato da Statcounter e che fa riferimento alle statistiche di utilizzo e diffusione di browser e sistemi operativi desktop, emerge che Edge di Microsoft continua a detenere il secondo posto in classifica con una quota del 10,91%. Il navigatore ha registrato un modesto aumento, guadagnando 0,05 punti.

A primeggiare in classifica c’è invece Chrome di Google, con una quota di mercato del 67,33%, quindi con un incremento di 1,19 punto rispetto ai dati precedenti e con un netto scarto rispetto alla concorrenza.

In terza posizione c’è poi Safari di Apple, con una quota di mercato pari all’8,83% e con una riduzione di 0,14 punti, mentre al quarto posto c’è Firefox di Mozilla con il 7,4% della quota di mercato e un decremento di 0,67 punti.

Per quel che riguarda il versante mobile, per Edge le cose non vanno propriamente bene, mentre per il resto la situazione è bene o male analoga al fronte desktop. In tal caso, infatti, Chrome è in prima posizione (65,04%, -0,12 punti), Safari è il secondo classificato (24,59%, +0,36 punti) e Samsung Internet è il terzo navigatore (4,81%, -0,05 punti). Edge, Opera, UC Browser e tutti gli altri browser si dividono le quote di mercato restanti (5,56%).