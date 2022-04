Microsoft Edge è il secondo browser più popolare

Quando Microsoft Edge venne lanciato per la prima volta, andando a rimpiazzare Internet Explorer come navigatore predefinito su Windows, probabilmente nessuno ci avrebbe mai scommesso che un giorno sarebbe diventato uno tra i browser più popolari, non solo tra gli utenti del sistema operativo di casa Redmond, ma pure su altre piattaforma. Eppure è andata proprio così.

Microsoft Edge: al secondo posto con market share del 9,65%

Stando infatti a quelli che sono i dati comunicati nel corso delle ultime ore da Statcounter e facenti riferimento al mese di marzo 2022, Microsoft Edge è diventato il secondo browser più usato al mondo, scavalcando Safari di Apple e andando a collocarsi immediatamente sotto Chrome di Google.

Analizzando le quote di mercato in dettaglio, Edge è passato dal 9,61% di febbraio al 9,65% di marzo, mentre Safari è sceso nello stesso periodo dal 9,77% al 9,57%. Chrome resta per il momento irraggiungibile, con un market share pari al 67,29%.

A chiudere la classifica ci sono poi Firefox di Mozilla in quarta posizione con il 7,57% di market share e Opera che si piazza al quinto posto con un distacco marcato da tutti gli altri pari al 2,81%.

Da notare che l’ascesa di Edge aveva iniziato a farsi sentire già nei mesi scorsi. Basti pensare che a gennaio 2021 Safari aveva totalizzato il 10,38%, mentre Edge il 7,81%. Ovviamente, il fatto che su Windows 11 l’utilizzo di Edge sia stato per lungo tempo difficile da evitare ha in qualche modo contribuito, solo a partire da fine marzo, infatti, Microsoft sta permettendo di modificare con maggiore facilità il browser predefinito dell’OS.