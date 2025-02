Nvidia: RTX 5070 Ti 16% più veloce della 4070 Ti SUPER

Nonostante i benchmark ufficiali non siano ancora disponibili, sono emersi già alcuni test sintetici riguardo le prestazioni della RTX 5070 Ti rispetto i corrispettivi modelli della passata gamma. Ovviamente, i test sintetici non sono mai esaustivi, proprio perché per via della presenza di tecnologie come ray tracing e upscaling, fornire una singola metrica prestazionale diventa più complesso e i risultati non sempre risultano uguali in ogni benchmark. Risultano a ogni modo più coerenti di qualsiasi test effettuati con le API grafiche, come OpenCL, oltre a fornire già una mezza idea sulle capacità della GPU.

Nvidia: nei primi benchmark la RTX 5070 Ti supera la 4070 Ti SUPER del 16%

I benchmark preliminari provengono dalla nota testata Videocardz che, per i test, ha utilizzato un sistema composto da una CPU AMD Ryzen 7 9800X3D, accompagnato da 48GB di RAM DDR5 da 6GHz. Il modello di Nvidia GeForce RTX 5070 Ti è quello di riferimento, funzionante alla frequenza di fabbrica. Nel paragone, sono stati aggiunte le RTX 5080 e la 4070 Ti SUPER, in modo da fornire già un quadro preliminare sulla differenza prestazionale con la passata generazione e con il modello più performante.

Come risulta dalle prove effettuate, in media la RTX 5070 Ti sembra essere da subito più veloce del 16,6% rispetto la precedente 4070 Ti SUPER, posizionandosi al tempo stesso più indietro del 13,2% alla RTX 5080. Si tratta di dati interessanti, soprattutto se viene considerata la prevedibile differenza di prezzo tra i due modelli. Come già è sembrato a lancio, infatti, la 5070 Ti pare proprio essere il modello più interessante di tutta la gamma, essendo anche dotato di una configurazione memoria identica alla RTX 5080.

Ovviamente, i benchmark ufficiali con i titoli offriranno molti più dati in merito alle differenze prestazionali tra la RTX 5070 Ti e la 5080, come già anticipato inizialmente, specie per quanto riguarda le prove in 2K e 4K, dove si noteranno differenze anche maggiori.

Non resta quindi che attendere ancora pochissimi giorni per scoprirlo.