PC economici con pubblicità: l'idea di Microsoft

Proprio nel giorno in cui Netflix lancia ufficialmente il suo abbonamento economico supportato dalla pubblicità, spunta un’indiscrezione che vorrebbe lo stesso modello di business applicato al mondo PC. L’indizio relativo al progetto è quello che trapela da un annuncio di lavoro pubblicato da Microsoft. Mira a trovare e assumere un Principal Software Engineering Manager da impiegare nel quartier generale di Redmond (Washington).

Il PC sarà in abbonamento o con la pubblicità

Nella descrizione relativa ai compiti che il candidato e la sua squadra saranno chiamati a svolgere si legge quanto segue. C’è un riferimento diretto al cloud, sempre più centrale per l’azienda come si evince dai risultati finanziari delle ultime trimestrali.

Il team collaborerà con Product Management and Design per ideare e realizzare nuove esperienze, in linea con la missione di portare le esperienze cloud-first in Windows.

La redazione del sito Windows Latest riporta però un passaggio ora eliminato dell’annuncio, quello più interessante e che sembra anticipare l’arrivo di PC economici supportati dalle inserzioni pubblicitarie o da formule di abbonamento.

… PC a basso prezzo, sostenuti da advertising e sottoscrizioni.

Non fatichiamo a immaginare che, nelle intenzioni di Microsoft, tutto possa ruotare attorno a Windows 365. Si tratta della versione cloud del sistema operativo, basata sull’infrastruttura di Azure. Per tutti i dettagli a proposito del servizio rimandiamo all’approfondimento dedicato, pubblicato lo scorso anno su queste pagine.

L’idea di proporre un dispositivo a prezzo economico o scontato facendo leva sui proventi della pubblicità non è in realtà inedita. Amazon, ad esempio, lo fa da anni, vendendo a costo ridotto articolo come gli eBook reader Kindle o i tablet Fire HD a coloro che accettano di visualizzare le inserzioni.