Joe Belfiore in pensione: lascerà Microsoft nel 2023

All’età di soli 54 anni, Joe Belfiore annuncia il proprio addio a Microsoft e alla carriera lavorativa, dopo aver trascorso oltre metà della propria vita al servizio del gruppo di Redmond. In azienda fin dall’ormai lontano lontano 1990, ricopre attualmente il ruolo di Corporate Vice President all’interno della divisione Experiences and Devices. Non è dato a sapere chi lo erediterà, ma è già stato pianificato un passaggio di consegne.

Nato a Tampa Bay (Florida) nel 1968, si è unito all’azienda poco dopo aver completato il percorso di studi, mettendosi subito al lavoro sulla famiglia di sistemi operativi OS/2 curata in partnership con IBM. Passato poi ai progetti legati a NT e Windows, si è occupato dell’interfaccia del browser Internet Explorer nelle sue prime versioni, fino a unirsi ai gruppi di Media Center, Zune e Office. Questo il suo post su Twitter, in forma tradotta.

Today I shared with my team that after 32 fantastic years (!) I'll be retiring from @Microsoft!

What's next? 1) I'm staying on until summer to help with the transition (SO MUCH GOODNESS COMING), then 2) focus on the two kids still at home & the 1 who just started college. 🙂

— Joe Belfiore (@joebelfiore) October 27, 2022