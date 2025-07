Da Serverplan c'è il 50% di sconto sui piani hosting WordPress fino al 31 luglio

Per quanti sono alla ricerca di un piano hosting affidabile per il loro nuovo sito con WordPress, una delle migliori soluzioni arriva da Serverplan, Hosting e Cloud Provider italiano, con l’obiettivo di offrire ai suoi utenti hosting di qualità a prezzi accessibili.

I piani hosting WordPress di Serverplan sono veloci e sicuri, includono un dominio gratis per sempre, WordPress preinstallato e gestito, più il nuovo SiteBuilder AI, tool che consente a tutti di aprire un sito nel più breve tempo possibile. Inoltre, i data center dell’azienda si trovano in Italia.

Grazie all’ultima promozione in corso, per le nuove attivazioni o le richieste di trasferimento da altri provider effettuate entro il 31 luglio 2025, è possibile ottenere il 50% di sconto su tutti i piani di hosting condiviso per il primo anno (escluso il piano Starterkit).

Con il SiteBuilder AI di Serverplan è possibile aprire un nuovo sito web in soli 60 secondi

Di recente Serverplan ha potenziato la sua offerta includendo un SiteBuilder con AI nei piani Startup WordPress, Enterprise WordPress ed Enterprise Plus WordPress. Attraverso il nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale, è possibile realizzare un nuovo sito web con WordPress in pochi semplici clic.

La procedura è alla portata di tutti:

scelta della tipologia di sito web che si vuole aprire

pianificazione degli obiettivi di business

scelta del design e dello stile grafico

Una volta completati questi tre passaggi, basterà contare fino a 60 secondi per vedere il proprio sito online.

Questi i piani hosting messi a disposizione da Serverplan:

Starterkit : 26 euro + IVA l’anno

: 26 euro + IVA l’anno Startup WordPress : 38 euro + IVA l’anno (con sconto del 50% per il primo anno)

: 38 euro + IVA l’anno (con sconto del 50% per il primo anno) Enterprise WordPress : 71 euro + IVA l’anno (con sconto del 50% per il primo anno)

: 71 euro + IVA l’anno (con sconto del 50% per il primo anno) Enterprise Plus WordPress: 115 euro + IVA l’anno (con sconto del 50% per il primo anno)

Per tutti coloro che sono abituati a usare un’unica soluzione multi-dominio in cui ospitare i propri progetti online, Serverplan offre un piano dedicato chiamato Reseller. Vi confermiamo che la promozione del 50% di sconto per il primo anno è valida anche su tutti i piani Hosting Reseller dell’azienda. Un ulteriore vantaggio è la presenza del servizio di assistenza sistemistica proattivo tramite supporto specializzato Intrepid Support.

Infine, Serverplan ha predisposto un’offerta esclusiva per i lettori di Punto Informatico, ossia la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di migrazione contattando Serverplan. Grazie a questa promo, sarà possibile affidare la migrazione del sito web/database e posta da altro fornitore direttamente al supporto Serverplan, senza alcun addebito.