 Meno di 6 euro per 300 giga in 5G su rete TIM: l'offerta bomba di Kena
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Meno di 6 euro per 300 giga in 5G su rete TIM: l'offerta bomba di Kena

Passare a Kena non è mai stato così conveniente: scopri l'offerta con 5G, minuti illimitati e 200 SMS.
Meno di 6 euro per 300 giga in 5G su rete TIM: l'offerta bomba di Kena
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Passare a Kena non è mai stato così conveniente: scopri l'offerta con 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

La promozione lanciata da Kena Mobile su un pacchetto da 300 giga è la tariffa low cost definitiva se vuoi il massimo dei servizi senza compromessi sulla rete. Scegliendo questa offerta, infatti, avrai a disposizione un bundle mostruoso che include ben 300 giga di traffico dati anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS: tutto questo al costo di soli 5,99 euro al mese.

Attiva l’offerta

La promozione di Kena Mobile a 5,99 euro/mese

Con Kena Mobile avrai affidabilità e prestazioni al top: l’operatore si appoggia direttamente alla robusta rete di TIM e ti garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana con la possibilità di navigare fino a 250 Mbps nelle aree coperte dalla connessione 5G, a patto ovviamente che tu abbia un dispositivo compatibile.

L’ingresso è a costo zero: Kena offre attivazione, SIM e spedizione a casa senza costi aggiuntivi, ma con la possibilità anche di richiedere direttamente il comodo formato eSIM, una SIM virtuale che installa sul tuo smartphone senza dover attendere la consegna della scheda fisica. Per attivarla ti basterà utilizzare lo SPID o un video selfie.

Attiva l’offerta

La promo è dedicata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, Coopvoce, PosteMobile e altri operatori virtuali selezionati. La gestione sarà semplificata dall’app Kena Mobile dedicata da cui potrai erificare i consumi, ricaricare il credito, gestire più linee contemporaneamente e accedere a tante altre comodità con un semplice click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
17 mar 2026
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