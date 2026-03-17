Meno di 6 euro per 300 giga in 5G su rete TIM: l'offerta bomba di Kena

La promozione lanciata da Kena Mobile su un pacchetto da 300 giga è la tariffa low cost definitiva se vuoi il massimo dei servizi senza compromessi sulla rete. Scegliendo questa offerta, infatti, avrai a disposizione un bundle mostruoso che include ben 300 giga di traffico dati anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS: tutto questo al costo di soli 5,99 euro al mese.

Con Kena Mobile avrai affidabilità e prestazioni al top: l’operatore si appoggia direttamente alla robusta rete di TIM e ti garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana con la possibilità di navigare fino a 250 Mbps nelle aree coperte dalla connessione 5G, a patto ovviamente che tu abbia un dispositivo compatibile.

L’ingresso è a costo zero: Kena offre attivazione, SIM e spedizione a casa senza costi aggiuntivi, ma con la possibilità anche di richiedere direttamente il comodo formato eSIM, una SIM virtuale che installa sul tuo smartphone senza dover attendere la consegna della scheda fisica. Per attivarla ti basterà utilizzare lo SPID o un video selfie.

La promo è dedicata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, Coopvoce, PosteMobile e altri operatori virtuali selezionati. La gestione sarà semplificata dall’app Kena Mobile dedicata da cui potrai erificare i consumi, ricaricare il credito, gestire più linee contemporaneamente e accedere a tante altre comodità con un semplice click.