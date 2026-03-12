Google Play con giochi PC, prove gratuite e post della Community

Google ha un piano per Google Play, e quel piano assomiglia sempre di più a Steam! Alla GDC 2026, l’azienda ha annunciato una raffica di novità per i giocatori: giochi a pagamento e indie per PC nel catalogo, prove gratuite prima dell’acquisto, la formula “compra una volta, gioca ovunque” tra mobile e PC, una lista dei desideri con avvisi sugli sconti e post della community direttamente nello store. L’obiettivo è trasformare Google Play da negozio di app a hub di gaming completo.

Google Play, giochi a pagamento e indie in arrivo

Google sta allargando la libreria con giochi a pagamento, che nei prossimi mesi includeranno titoli come Moonlight Peaks, Sledding Game, 9 Kings, Potion Craft e Low-Budget Repairs. I giochi saranno disponibili sia su mobile che su PC tramite Google Play Games, con il profilo giocatore che sincronizza i progressi tra i dispositivi.

Per chi gioca su PC, Google aggiunge una sezione dedicata nella scheda Giochi del Play Store, un hub per i titoli ottimizzati per Windows. Insomma, Big G non considera più il Play Store solo un negozio per smartphone.

Prove gratuite e “compra una volta, gioca ovunque”

Le prove gratuite permetteranno di testare un gioco prima di comprarlo. E una volta acquistato, si può riprendere da dove si era arrivati durante la prova. Il roll out partirà a breve su titoli a pagamento selezionati su mobile, con l’arrivo su PC in futuro.

La formula “compra una volta, gioca ovunque” è forse la novità più concreta, un unico acquisto che dà sia la versione mobile che quella PC del gioco. Disponibile su titoli selezionati come la serie Reigns, OTTTD e Dungeon Clawler. Steam offre questa funzione già da anni, per dire, ma per Google Play è una bella novità.

Lista dei desideri e community

La lista dei desideri funziona come ci si aspetta: si aggiunge un gioco e si riceve un avviso quando va in sconto. I post della community permettono di fare e rispondere a domande sui giochi direttamente nel Play Store, il tentativo di Google di portare dentro il proprio negozio le discussioni che oggi avvengono su Reddit e Discord.

I post della Community sono disponibili in inglese per una selezione di giochi popolari, con altre lingue e titoli in arrivo.

Play Games Sidekick: Gemini in gioco

Google introdurrà anche Play Games Sidekick, un assistente AI basato su Gemini Live che appare sopra il gioco mentre si gioca. Può offrire suggerimenti e supporto in tempo reale senza interrompere la partita.

L’annuncio arriva sei mesi dopo il redesign dell’esperienza Play Games con la nuova scheda Giochi che centralizza statistiche, obiettivi, ricompense e community, e il lancio delle Play Games Leagues per sfidare gli amici e competere per punti Play Points.