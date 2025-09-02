Google aggiorna i profili Play Games con più dati

Google ha annunciato un aggiornamento per Play Games (Play Giochi in Italia) che sarà disponibile a partire da fine settembre 2025. Gli utenti troveranno più informazioni di quelle attuali nei profili in modo simile a Steam. Le novità sono illustrate nella pagina di supporto e nell’email inviata ai giocatori. Cambierà contestualmente la raccolta dei dati (che potranno essere sempre cancellati).

Novità per i profili di Play Games

Le novità saranno disponibili gradualmente dal 23 settembre 2025, ad eccezione di Europa e Regno Unito, dove il profilo aggiornato sarà visibile dal 1 ottobre 2025. Google sottolinea che diventerà un hub centrale delle esperienze di gioco. Gli utenti troveranno ancora le informazioni attuali, tra cui nome, avatar, obiettivi, amici e tracciamento dei progressi sui dispositivi.

L’azienda di Mountain View aggiungerà altre informazioni, come le statistiche e i progressi dei singoli giochi, insieme alle funzionalità social. Per interagire con gli altri giocatori è ovviamente necessario un profilo pubblico. In seguito all’aggiornamento verrà mantenuta la visibilità precedente. Il nuovo profilo sarà disponibile anche all’interno del Google Play Store per evitare il passaggio da un’app all’altra.

Google modificherà ovviamente la raccolta dei dati per mostrare queste informazioni aggiuntive. In particolare verranno raccolte informazioni sull’attività di gioco, tra cui i giochi installati da Play Store, quando l’utente ha giocato e per quanto tempo. Google potrebbe anche ricevere dati dagli sviluppatori, tra cui obiettivi, classifiche, eventi, progressi salvati e acquisti in-game.

Questi dati verranno utilizzati per fornire funzionalità e servizi del profilo (ad esempio statistiche e monitoraggio dei progressi), migliorare l’esperienza di gioco complessiva su Google Play, sviluppare funzionalità e servizi aggiuntivi, analizzare e comprendere come vengono utilizzate le funzionalità, monitorare le interruzioni e prevenire attività fraudolente e illecite.

In qualsiasi momento è possibile cambiare la visibilità del profilo e eliminare i dati per un gioco specifico. L’eliminazione del profilo cancellerà automaticamente i dati di tutti i giochi.