Cambia offerta luce e gas: con Pulsee hai fino a 120€ di sconto in bolletta

Fino al 5 maggio 2026, Pulsee propone la promozione PROMO120, dedicata ai nuovi clienti domestici che vogliono attivare una nuova offerta luce e gas. Inserendo il codice promozionale, è possibile ottenere fino a 120€ di sconto sulla Quota Vendita, applicati direttamente in bolletta.

Lo sconto viene distribuito su 24 mesi: 2,50€ al mese per la luce e 2,50€ al mese per il gas. Per ottenere il massimo vantaggio è quindi necessario attivare entrambe le forniture, luce e gas, con il codice PROMO120.

Pulsee propone offerte pensate per esigenze diverse: prezzo fisso per chi vuole stabilità, prezzo variabile per chi segue il mercato e una formula con tetto massimo per chi cerca più protezione.

Chi preferisce sapere in anticipo quanto pagherà può scegliere le offerte Relax, con prezzo bloccato. Luce e Gas Relax prevede un prezzo luce pari a 0,13 €/kWh, mentre Gas Relax propone il gas a 0,532 €/Smc. In entrambi i casi, la quota vendita scende da 144 €/anno a 114 €/anno per 2 anni.

Per chi invece vuole un’offerta legata all’andamento del mercato, ci sono le soluzioni Per Te. La luce segue il prezzo all’ingrosso nelle fasce F1, F2 e F3, mentre Gas Per Te applica il prezzo all’ingrosso più 0,042 €/Smc. Anche qui, la quota vendita è ridotta a 114 €/anno per 2 anni.

Tra le proposte più interessanti c’è anche Luce Limit.e, pensata per chi vuole il variabile, ma con una soglia di sicurezza: il prezzo segue il mercato all’ingrosso, ma per 12 mesi non supera 0,199 €/kWh. In questo caso, la quota vendita luce passa da 180 €/anno a 150 €/anno per 2 anni.

In sintesi, la promozione permette di scegliere il livello di flessibilità più adatto: fisso, variabile o variabile con tetto massimo.

La promo PROMO120 è valida fino al 05/05/2026 e non è cumulabile con altre promozioni Pulsee.