CARRELLATA Amazon: gli ultimi 10 sconti Prime Day da non perdere

Ultimo giorno per gli sconti più caldi del mese. Se ancora non hai guardato il catalogo Amazon per il Prime Day 2025, fallo ora e trova ciò che più ti occorre. Nel corso delle scorse ore si sono presentate veramente tante occasioni per acquistare dispositivi, elettrodomestici e prodotti di utilizzo quotidiano a prezzo scontatissimo. Affinché tu non perda neanche un aggiornamento, ho deciso di racchiudere in questo articolo 10 offerte da prendere ancora in considerazione. Con sconti che superano il 40%, alcuni offrono il pagamento in rate senza interessi. Nel caso fossi interessato non perdere tempo, hai a disposizione fino a mezzanotte.

Echo POP disponibile a 22,99 euro invece di 54,99 euro.

Braun Silk-épil 9 disponibile a 99,99 euro invece di 184,99 euro.

LEFANT M330Pro disponibile a 139,99 euro invece di 599 euro.

Blink Outdoor 4 + Blink Mini 2 disponibili a soli 37,99 euro invece di 114,98 euro.

Fire TV Serie 2, 40″ disponibile a soli 199,99 euro invece di 349,99 euro.

Haier Frullatore I-Master Serie 5 disponibile a 49,99 euro invece di 99,99 euro.

Beats Studio Pro disponibili a soli 195 euro invece di 325,99 euro.

Amazfit Balance Smartwatch 46 mm disponibile a soli 142,40 euro invece di 253,40 euro al Prime Day.

Google Pixel Buds Pro 2 disponibili a soli 149 euro invece di 249 euro.

Bissell CrossWave HF2 disponibile a soli 149,99 euro invece di 249,99 euro.