 Smartwatch elegante con oltre 140 app e batteria da 14gg: Amazfit Bip 6 è un affare
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Smartwatch elegante con oltre 140 app e batteria da 14gg: Amazfit Bip 6 è un affare

Oggi puoi metterti al polso Amazfit Bip 6 a un prezzaccio. Ha oltre 140 attività sportive, resistenza fino a 5 ATM e batteria da 14 giorni.
Smartwatch elegante con oltre 140 app e batteria da 14gg: Amazfit Bip 6 è un affare
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Oggi puoi metterti al polso Amazfit Bip 6 a un prezzaccio. Ha oltre 140 attività sportive, resistenza fino a 5 ATM e batteria da 14 giorni.
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Approfitta di questa occasione speciale per metterti al polso uno smartwatch fantastico e con tantissime funzioni senza doverlo strapagare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Amazfit Bip 6 a soli 69 euro, invece che 79,90 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 14% che ti permette di risparmiare quasi 11 euro sul totale, portando il prezzo vicino al minimo storico. Questo è uno smartwatch straordinario che risulta sia elegante che performante e che ti permetterà di gestire le attività quotidiane e sportive in modo semplice. Inoltre la promozione ti permette di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

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Amazfit Bip 6 a questa cifra è da prendere subito

Possiamo dire senza ombra di dubbio che a questo prezzo l’Amazfit Bip 6 è una delle migliori promozioni nella categoria e quindi non è da farselo scappare. Si presenta con un ben visibile e generoso display AMOLED da 1,97 pollici con struttura in alluminio e un cinturino in silicone traforato per far sudare meno il polso.

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Garantisce un’autonomia che arriva fino a 14 giorni ed è in grado di monitorare la salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con il GPS integrato puoi tracciare i tuoi percorsi in modo più preciso sapendo sempre dove ti trovi. Puoi avvalerti di oltre 140 modalità di allenamento con coaching personalizzato e intelligenza artificiale. Inoltre è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità per cui potrai tranquillamente usarlo al mare e in piscina.

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Ci sono tante altre caratteristiche interessanti ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo potrebbero sparire. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Amazfit Bip 6 a soli 69 euro, invece che 79,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 23 mag 2026

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