Elon Musk dice che Neuralink fa miracoli come Gesù...

Sono quelle che definirei tecnologie a livello di Gesù. Elon Musk, parlando in collegamento video a un evento in Israele questa settimana, si è lamentato che Neuralink, la sua azienda di interfacce cervello-computer, non riceve il riconoscimento che merita. Restituire il controllo ai tetraplegici e restituire la vista sono cose piuttosto importanti , ha detto, prima di definire queste innovazioni “a livello di Gesù”…

Per contestualizzare, il Nuovo Testamento descrive Gesù come il figlio di Dio che guarisce un paralitico, ridà la vista ai ciechi e resuscita un morto. Neuralink offre un impianto cerebrale che permette agli utenti di digitare e muovere un cursore con il pensiero, funzionalità comparabili ad altri dispositivi già sul mercato.

Cosa Neuralink fa (davvero)

Neuralink ha un impianto cerebrale che legge i segnali neurali e li traduce in comandi per un computer. I pazienti tetraplegici possono controllare un cursore, digitare e navigare, compiti di routine che altri impianti sul mercato offrono già con funzionalità simili.

Musk ha promesso che Neuralink restituirà la vista ai ciechi e il movimento ai paralizzati. Ma l’azienda non ha ancora mostrato prove di questi tipi di scoperte. E per quanto ne sappiamo, non ci sono piani per resuscitare i morti…

È l’ultimo esempio di un schema ricorrente: Musk fa affermazioni grandiose che elevano i risultati reali in mitologia. Ha detto che Tesla avrebbe raggiunto la guida completamente autonoma “entro l’anno”, ogni anno dal 2016. Ha detto che xAI avrebbe raggiunto l’AGI, salvo poi negare tutto sotto giuramento. Ha detto di aver investito 100 milioni di dollari in OpenAI quando i documenti ne mostrano 38.

Gesù, per tutti i resoconti, era una figura umile che impressionava con i fatti, non con le dichiarazioni. Il contrasto con un miliardario che paragona le promesse della propria azienda ai miracoli divini durante un collegamento video è, per usare un eufemismo, notevole.

L’ultimo che ha fatto un paragone pubblico con Gesù Cristo era Kanye West, più di dieci anni fa. Anche quello non era finito bene.